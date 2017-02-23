Испанские ученые, возможно, продвинулись в поиске вакцины от ВИЧ, которая помогает иммунитету бороться с вирусом. Об этом сообщило издание Science News .



Изображение: Cancer Research UK / youtube.com

Вирус иммунодефицита человека-1 печально известен своей высокой скоростью мутирования — из-за этого ему удается уходить от адаптивного иммунного ответа организма.

Исследователи из Барселоны использовали препарат, разработанный профессором Томашем Ханке из Оксфордского университета в Великобритании. Исследование продолжается до сих пор в трех больницах Барселоны.

К 13 добровольцам применили «терапевтическую вакцинацию»: их T-лимфоциты «перевоспитали» таким образом, что клетки получили способность подавлять вирус. Пациентам ввели серию из трех уколов, после чего те прекратили принимать антиретровирусные препараты — «традиционную» терапию против ВИЧ.

Через четыре недели у восьми пациентов вирус вернулся. Но остальные пять получили контроль над вирусом на 5, 13, 17, 20 и 27 недель соответственно. В крови каждого из них ВИЧ обнаруживался, однако вирусная нагрузка не превышала 2000 копий на кубический миллиметр, то есть была ниже порога возобновления антиретровирусной терапии.

Предыдущие тесты подобных препаратов лишь в 10% случаев давали возможность держать вирус под контролем дольше четырех недель. Ни одна комбинация раньше не позволяла контролировать ВИЧ дольше 8 недель.

«С одной стороны, мы добились подавления вируса, а с другой усилили иммунную систему так, что она может эффективно реагировать на попытки вируса вернуться», — рассказала Беатрис Мот (Beatriz Mothe), один из координаторов исследования.

«Из более чем 50 терапевтических испытаний вакцин на данный момент это первое, показавшее „значительный“ эффект для иммунной системы», — считает Стивен Дикс (Steven Deeks) из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Ученые отмечают необходимость завершения этих испытаний и проведения более масштабных и контролируемых тестов препарата.