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В выходные земляне увидят солнечное затмение
24.02.2017 16:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
26 февраля в некоторых районах Земли
Лунный диск пройдет перед Солнцем. Из-за особенностей движения небесных тел спутник не заслонит звезду полностью: темный диск Луны будет окружен ослепительным «кольцом огня».
Максимум затмения случится в 17.54 по минскому времени — в этот момент Луна закроет Солнце на 99,2% его диаметра. Кольцевая фаза продлится всего 44 секунды, ширина области на Земле, откуда ее получится увидеть, составит всего 30 километров.
Кольцеобразное затмение увидят жители южных частей Чили и Аргентины, Анголы и некоторых районов Демократической Республики Конго. Частное затмение будет видно в Южной и Западной Африке, на юге Южной Америки и в Антарктиде
«В городе Лубумбаши в Демократической Республике Конго затмение создаст фантастически необычный закат: вместо покрасневшего мяча, солнце будет напоминать огненный обруч», — пишет обозреватель
В этом году землян ждет еще и полное солнечное затмение. Оно
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26 февраля в некоторых районах Земли получится наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Правда, территорию Беларуси астрономическое явление обойдет...
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