Samsung готовит к выпуску обновленную версию приложения Samsung Flow, которое позволит использовать смартфоны компании для снятия блокировки компьютеров с Windows 10.

Текущая версия приложения, которая находится в магазине Windows Store, поддерживает только планшетный компьютер Galaxy TabPro S. В апреле приложение научится работать с любыми устройствами на базе Windows 10.

Чтобы снять блокировку потребуется смартфон Samsung Galaxy, оснащенный дактилоскопом. Например, Galaxy: S7, S6, S6 Edge, S6 Edge +, Note 5, A5, A7 и т. д.





Перед использованием данного сервиса необходимо, чтобы хотя бы один отпечаток пальца был сохранен на смартфоне. Также необходимо подключить оба устройства через Bluetooth.

Samsung Flow также позволяет проверять и непосредственно отвечать на уведомления с телефона, передавать содержимое и информацию о действиях в приложениях между устройствами.