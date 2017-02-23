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Блокировку Windows 10 можно будет снять с помощью смартфонов Samsung

24.02.2017 14:29 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Samsung готовит к выпуску обновленную версию приложения Samsung Flow, которое позволит использовать смартфоны компании для снятия блокировки компьютеров с Windows 10.

Текущая версия приложения, которая находится в магазине Windows Store, поддерживает только планшетный компьютер Galaxy TabPro S. В апреле приложение научится работать с любыми устройствами на базе Windows 10.

Чтобы снять блокировку потребуется смартфон Samsung Galaxy, оснащенный дактилоскопом. Например, Galaxy: S7, S6, S6 Edge, S6 Edge +, Note 5, A5, A7 и т. д.

Блокировку Windows 10 можно будет снять с помощью смартфонов Samsung

Перед использованием данного сервиса необходимо, чтобы хотя бы один отпечаток пальца был сохранен на смартфоне. Также необходимо подключить оба устройства через Bluetooth.

Samsung Flow также позволяет проверять и непосредственно отвечать на уведомления с телефона, передавать содержимое и информацию о действиях в приложениях между устройствами.

 
 
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