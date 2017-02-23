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Galaxy S8 сможет снимать 4K-видео с частотой до 120 кадров/с

24.02.2017 14:53 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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До официального анонса смартфона Samsung Galaxy S8 остается больше месяца, но никакой интриги больше нет. Устройство вовсю позирует перед камерами, характеристики уже известны. Неподтвержденной остается только информация о емкости аккумуляторной батареи.

На днях компания официально представила 10-нанометровый процессор Exynos 8895, который ляжет в основу международной версии смартфона. У него восемь вычислительных ядер и графический ускоритель ARM Mali-G71, способный записывать и воспроизводить 4K-видео с частотой до 120 кадров/с. По сравнению с 14-нанометровыми аналогами Exynos 8895 на 27% мощнее и потребляет на 40% меньше энергии.

Galaxy S8 сможет снимать 4K-видео с частотой до 120 кадров/с

Официальный анонс 5,8-дюймового смартфона Samsung Galaxy S8 состоится 29 марта. Компанию ему составит 6,2-дюймовый Galaxy S8+. В продажу новинки поступят 21 апреля.

 
 
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До официального анонса смартфона Samsung Galaxy S8 остается больше месяца, но никакой интриги больше нет....

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