Компания LG представила смартфон X Power 2, оснащенный аккумуляторной батареей емкостью 4500 мАч. Производитель утверждает, что она способна обеспечить до 15 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео.

Смартфон располагает 5,5-дюймовым экраном с разрешением 1280 х 720 пикселей, восьмиядерным процессором, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, 13- и 5-мегапиксельной камерами.





Также аппарат имеет адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.2, модем 4G LTE и может похвастаться поддержкой быстрой зарядки, которая позволяет полностью зарядить аккумулятор всего за 2 часа. В качестве операционной системы установлена Android 7.0 Nougat.

Смартфон LG X Power 2 поступит в продажу в марте. Стоимость будет объявлена на следующей неделе.