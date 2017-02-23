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Опубликован официальный пресс-рендер Samsung Galaxy J7 (2017)

24.02.2017 15:40 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал качественный пресс-рендер смартфона Samsung Galaxy J7 (2017), официальный анонс которого ожидается весной текущего года.

Спереди модель нового поколения практически не отличается от прошлогодней версии, но лицевая камера лишилась вспышки. Других изменений на передней панели нет, тогда как задняя поверхность подверглась более существенным косметическим изменениям. В частности, появилась стильная прямоугольная полоска, выполненная из пластика или металла. Динамик переехал на нижний торец, а камера стала круглой.

Опубликован официальный пресс-рендер Samsung Galaxy J7 (2017)

Аппаратные характеристики также изменились несильно. Процессор остался прежний - 14-нанометровый Exynos 7870 с графикой Mali-T830. В помощь ему установлено 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Диагональ экрана составляет 5,5-дюйма при разрешении 1280 x 720 пикселей. Основная камера теперь 8-мегапиксельная, хотя ранее была 13-мегапиксельной. Дополнительная камера характеризуется 5-мегапиксельным модулем. В качестве операционной системы выступит Android 7.0 Marshmallow.

 
 
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