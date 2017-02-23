Мобильный оператор МТС запустил 4G-интернет в Мозыре, Лиде, Калинковичах и Пинске.

Абоненты компании, которые пользуются 4G-гаджетами, но при этом не успели принять участие в акции «LTE тест-драйв», могут получить 40 ГБ трафика в сети LTE в подарок, посетив салон связи МТС в своем городе до 31 мая 2017 года включительно.

Оценить преимущества 4G может каждый абонент МТС, который пользуется гаджетом с поддержкой данной технологии. Скорость мобильного интернета в белорусской сети LTE способна достигать 112 Мбит/с, что позволяет с комфортом смотреть онлайн видео в высоком разрешении и делиться фотографиями и другими «тяжелыми» файлами. При этом интернет-трафик в сети нового поколения тарифицируется идентично трафику в сети 3G.

Регистрация смартфонов и планшетов с поддержкой LTE происходит автоматически. При необходимости можно самостоятельно зарегистрировать устройство, выбрав в настройках соответствующую опцию (LTE/3G/2G). Проверить, поддерживает ли смартфон сеть LTE, можно с помощью USSD-команды *464#.

На данный момент новый мобильный интернет доступен абонентам МТС во всех областных центрах республики и в ряде крупных городов Беларуси - Бобруйске, Новополоцке, Барановичах, Молодечно, Орше, Полоцке и других. Помимо этого, пользоваться 4G можно на территории ряда населенных пунктов Минской области и объектов государственной важности.