Компания Kalypso Media, известная серией экономических стратегий Tropico, анонсировала симулятор управления железнодорожной компанией Railway Empire, сообщает InGame .

В Railway Empire игрокам предстоит построить тщательно продуманную и слаженную железнодорожную систему, закупать подвижной состав (более 40 детально воссозданных поездов), приобретать существующие или строить новые станции, ремонтные мастерские, фабрики и туристические достопримечательности. Эффективно функционирующая и конкурентоспособная железнодорожная сеть требует также кропотливой работы с персоналом и внедрения инноваций, которых в игре более 300. В течение пяти эпох игрокам предстоит не только технологически улучшать подвижной состав, но и развивать объекты инфраструктуры.

Однако эффективное управление и постоянные нововведения вряд ли смогут обеспечить безоблачное существование и процветание компании. Соперники не сидят сложа руки. Представители конкурирующих железнодорожных сетей сделают все, чтобы помешать вам.

«Соединенные Штаты Америки, 1830 год. Усиливается влияние Нового Света – индустрия на подъеме, обостряется борьба за контроль над транспортными артериями Северной Америки. Настало время решительных действий – превзойти и одолеть конкурентов в нелегкой борьбе, создать разветвленную сеть железных дорог и обеспечить блестящее будущее своей компании в грядущем ХХ веке», — говорится в описании игры.

Релиз Railway Empire намечен на четвертый квартал 2017 года для PC, PlayStation 4 и Xbox One.