Боевик с открытым миром Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands стал доступен для бесплатного ознакомления в рамках открытого бета-тестирования, которое завершится 27 февраля. Опробовать игру можно на PC, PlayStation 4 и Xbox One, сообщает InGame .

В бета-версии доступны две области: плодородная провинция Итакуа и гористый Мантуйок, где расположен тренировочный лагерь картеля Санта-Бланка.





Действие игры происходит в Боливии. По сюжету, несколько лет назад Боливия стала крупнейшим производителем кокаина в мире. Картель Санта-Бланка превратил всю страну в одну большую фабрику наркотиков. В роли «Призрака» вам и вашим друзьям предстоит остановить картель любой ценой.

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands выйдет 7 марта 2017 года.