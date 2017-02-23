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Стартовала открытая бета Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands

24.02.2017 16:34 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Боевик с открытым миром Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands стал доступен для бесплатного ознакомления в рамках открытого бета-тестирования, которое завершится 27 февраля. Опробовать игру можно на PC, PlayStation 4 и Xbox One, сообщает InGame.

В бета-версии доступны две области: плодородная провинция Итакуа и гористый Мантуйок, где расположен тренировочный лагерь картеля Санта-Бланка.

Стартовала открытая бета Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands

Действие игры происходит в Боливии. По сюжету, несколько лет назад Боливия стала крупнейшим производителем кокаина в мире. Картель Санта-Бланка превратил всю страну в одну большую фабрику наркотиков. В роли «Призрака» вам и вашим друзьям предстоит остановить картель любой ценой.

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands выйдет 7 марта 2017 года.

 
 
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Боевик с открытым миром Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands стал доступен для бесплатного ознакомления в рамках...

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