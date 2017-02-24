Пользователи сообщают о блокировке в Беларуси популярного российского интернет-ресурса Луркоморье (Лурк, lurkmore.to).

При попытке открыть сайт пользователи видят сообщение, что «доступ к данному интернет-ресурсу ограничен» (скриншот сделан в сети velcom):





Пункт 8 Указа президента №60 звучит следующим образом:

Абоненты ByFly в Минске видят следующее сообщение:



Скриншот: @Nanogon 265

Отметим, что процесс блокировки сайта может занимать до суток у различных интернет-провайдеров.

Как сообщает Википедия , интернет-сайт Луркоморье — неформальная, неформатная, фривольная и юмористическая интернет-энциклопедия на движке MediaWiki, позиционирующая себя как «энциклопедия современной культуры, фольклора и субкультур, а также всего остального».

Статьи Луркоморья написаны на жаргоне, состоящем из интернет-мемов, и в основном описывают явления, события и личностей, связанных с современной популярной культурой.

Читайте также: В России заблокировали доступ к известному порносайту