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В Беларуси заблокировали Луркоморье
25.02.2017 13:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Пользователи сообщают о блокировке в Беларуси популярного российского интернет-ресурса Луркоморье (Лурк, lurkmore.to).
При попытке открыть сайт пользователи видят сообщение, что «доступ к данному интернет-ресурсу ограничен» (скриншот сделан в сети velcom):
Пункт 8 Указа президента №60 звучит следующим образом:
Абоненты ByFly в Минске видят следующее сообщение:
Отметим, что процесс блокировки сайта может занимать до суток у различных интернет-провайдеров.
Как
Статьи Луркоморья написаны на жаргоне, состоящем из интернет-мемов, и в основном описывают явления, события и личностей, связанных с современной популярной культурой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи сообщают о блокировке в Беларуси популярного российского интернет-ресурса Луркоморье (Лурк, lurkmore.to).
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