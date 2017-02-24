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Возвращение BlackBerry: представлен QWERTY-смартфон KEYone
25.02.2017 21:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В декабре прошлого года компания BlackBerry
Новый смартфон воплощает всё лучшее, что было в гаджетах BlackBerry во времена процветания бренда — строгий дизайн, металлический корпус, полноценная физическая клавиатура и долгое время автономной работы. Не терпится увидеть гаджет вживую и составить собственные впечатления.
Технические характеристики новинки включают 4,5-дюймовый дисплей с разрешением 1620×1080 пикселей и защитой от царапин, экономичный и средний по мощности восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.
Здесь используется 12-мегапиксельная основная камера (датчик Sony IMX378, f/2.0, поддержка 4K-видео), 8-мегапиксельный фронтальный модуль, а также аккумулятор на 3505 мАч (зарядка до 50% за 36 минут). Габариты BlackBerry KEYone — 149,3×72,5×9,4 мм, вес — 180 граммов.
Физическая клавиатура устройства полностью настраивается под ярлыки. К примеру, долгое нажатие на «F» вызовет Facebook, «U» — Uber и так далее. Кроме того, клавиатура параллельно служит сенсорной площадкой (т.е. для перемещения курсора по экрану не обязательно тянуться к экрану).
Работает устройство под управлением новейшей Android 7.1 Nougat с минимумом кастомизации, но с фирменным BlackBerry Hub и набором приложений.
BlackBerry KEYone поступит в продажу в апреле по всему миру. Европейская цена новинки - 599 евро.
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