В декабре прошлого года компания BlackBerry продала все права на выпуск смартфонов китайской TCL. И вот на самой первой презентации в преддверии старта крупнейшей мобильной выставки MWC 2017 нам представили первое детище возрождаемого бренда — BlackBerry KEYone.





Новый смартфон воплощает всё лучшее, что было в гаджетах BlackBerry во времена процветания бренда — строгий дизайн, металлический корпус, полноценная физическая клавиатура и долгое время автономной работы. Не терпится увидеть гаджет вживую и составить собственные впечатления.



























Технические характеристики новинки включают 4,5-дюймовый дисплей с разрешением 1620×1080 пикселей и защитой от царапин, экономичный и средний по мощности восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.

Здесь используется 12-мегапиксельная основная камера (датчик Sony IMX378, f/2.0, поддержка 4K-видео), 8-мегапиксельный фронтальный модуль, а также аккумулятор на 3505 мАч (зарядка до 50% за 36 минут). Габариты BlackBerry KEYone — 149,3×72,5×9,4 мм, вес — 180 граммов.

Физическая клавиатура устройства полностью настраивается под ярлыки. К примеру, долгое нажатие на «F» вызовет Facebook, «U» — Uber и так далее. Кроме того, клавиатура параллельно служит сенсорной площадкой (т.е. для перемещения курсора по экрану не обязательно тянуться к экрану).

Работает устройство под управлением новейшей Android 7.1 Nougat с минимумом кастомизации, но с фирменным BlackBerry Hub и набором приложений.

BlackBerry KEYone поступит в продажу в апреле по всему миру. Европейская цена новинки - 599 евро.