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Белорусское КБ придумало винтовку для борьбы с дронами

25.02.2017 21:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 фев — Sputnik. Винтовку для борьбы с дронами-разведчиками презентовало на выставке IDEX 2017 в Абу-Даби белорусское конструкторское бюро "Радар", сообщает издание Janes.

Белорусское КБ придумало винтовку для борьбы с дронами
© Инфографика
Легендарный "Калашников"

Оружие получило название "Гроза-Р". В его основе используется корпус страйкбольной пневматической винтовки. Глушитель и аккумулятор подключаются к ружью по кабелю и переносятся в рюкзаке. Они весят порядка 8-10 кг. Еще два килограмма весит сама винтовка.

На винтовке стоят три антенны, способные глушить радиосигналы на расстоянии до 2 километров, а спутниковые сигналы (GPS, ГЛОНАСС и другие) — на расстоянии до 5 километров.

Аккумулятора хватает на час постоянной работы.

По словам начальника отдела радиоэлектронной борьбы КБ "Радар" Сергея Жибуля, на создание "Грозы-Р"  ушло всего два месяца.

Предполагается, что винтовка поможет в борьбе против небольших разведывательных беспилотников и коммерческих дронов.

 
Теги: Минск
 
 
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Образец, в основу которого лег корпус страйкбольной пневматической винтовки, презентовали на выставке IDEX 2017 в Абу-Даби.

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