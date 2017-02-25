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Белорусское КБ придумало винтовку для борьбы с дронами
25.02.2017 21:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 фев — Sputnik. Винтовку для борьбы с дронами-разведчиками презентовало на выставке IDEX 2017 в Абу-Даби белорусское конструкторское бюро "Радар", сообщает издание Janes.
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Оружие получило название "Гроза-Р". В его основе используется корпус страйкбольной пневматической винтовки. Глушитель и аккумулятор подключаются к ружью по кабелю и переносятся в рюкзаке. Они весят порядка 8-10 кг. Еще два килограмма весит сама винтовка.
На винтовке стоят три антенны, способные глушить радиосигналы на расстоянии до 2 километров, а спутниковые сигналы (GPS, ГЛОНАСС и другие) — на расстоянии до 5 километров.
Аккумулятора хватает на час постоянной работы.
По словам начальника отдела радиоэлектронной борьбы КБ "Радар" Сергея Жибуля, на создание "Грозы-Р" ушло всего два месяца.
Предполагается, что винтовка поможет в борьбе против небольших разведывательных беспилотников и коммерческих дронов.
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Образец, в основу которого лег корпус страйкбольной пневматической винтовки, презентовали на выставке IDEX 2017 в Абу-Даби.
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