В преддверии выставки MWC 2017 компания LG официально представила свой новый флагманский смартфон — LG G6. Гаджет получил большой широкоформатный дисплей, продвинутую двойную камеру и водонепроницаемый корпус.



Фото: engadget.com

Смартфон оснащен цельнометаллическим корпусом, сканером отпечатков пальцев на задней панели (который также служит клавишей питания), портом USB-C и 3,5-мм разъемом для подключения наушников.

Практически всю площадь лицевой панели аппарата занимает огромный дисплей на 5,7 дюйма (его назвали FullVision) с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2880 на 1440 пикселей. Он также поддерживает технологии Dolby Vision и HDR 10.



Изображение: 9to5google.com



Фото: theverge.com

Базируется гаджет на процессоре Qualcomm Snapdragon 821, обладает 4 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения последней карточками памяти microSD.

Основная камера в новинке идет с двумя фотомодулями на 13 Мп, один из которых обладает сверхшироким углом обзора в 125 градусов.



Изображение: 9to5google.com

Емкость аккумулятора — 3300 мАч, есть технология быстрой зарядки. Из дополнительных «фишек» выделим отдельный аудиочип и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. «Из коробки» работать смартфон будет на операционной системе Android 7.1. Размеры G6 составляют 149×72×7,9 мм, а вес — 163 грамма.

В продаже новинка появится в марте и будет поставляться в нескольких цветах — белом, черном и серебристом. Официально их названия звучат как Mystic White (мистический белый), Astro Black (космический черный) и Ice Platinum (ледяная платина). О стоимости пока не сообщается.