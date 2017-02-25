Компания Huawei на «нулевом» дне выставки MWC 2017 провела презентацию двух новых флагманских смартфонов — P10 и P10 Plus.



Изображение: The Verge

Внешне P10 и P10 Plus сильно напоминают прошлогоднюю флагманскую модель P9. Оба смартфона выполнены из металла с «гипералмазным» покрытием, благодаря которому на аппаратах, по заявлению производителя, не остается ни отпечатки пальцев, ни царапины.

Различия между двумя моделями заключаются лишь в расположении некоторых управляющих элементов. Например, в младшем P10 сканер отпечатков пальцев «переехал» на лицевую сторону аппарата и теперь встроен в механическую клавишу «Домой». Он также совмещает в себе все три функциональные клавиши управления устройством (как у гаджетов Meizu). Короткое нажатие — назад, длинное — домой, свайп — многозадачность.

Кнопка включения и «качелька» регулировки громкости разместились на правой грани корпуса, а порт USB-C вместе с 3,5-мм разъемом для наушников и мультимедийным динамиком расположены на нижней грани смартфона.

Диагональ дисплея Huawei P10 составляет 5,1 дюйма, разрешение — 1920 на 1080 пикселей. Работает аппарат на процессоре Huawei Kirin 960, в зависимости от модификации оснащается 4 ГБ оперативной и от 32 ГБ постоянной памяти (есть слот под карточки microSD). Емкость аккумулятора — 3200 мАч. Также в смартфоне присутствует защита от воды и пыли по стандарту IP68.

























На задней стороне устройства расположилась двойная основная камера от Leica, состоящая из цветного (на 12 МП) и черно-белого (на 20 МП) фотомодулей. Аппарат также оснащен двукратным гибридным зумом с функцией оптической стабилизации изображения.

Размер апертуры в основных модулях составляет f/2.2, для наведения на объект используется быстрый гибридный автофокус — фазовый позволяет быстро наводить резкость на все объекты в кадре, а лазерный нужен для съемок с близкого расстояния. Разрешение фронтальной камеры — 8 МП.

Старшая модель Huawei P10 Plus отличается увеличенным экраном на 5,5 дюймов с разрешением в 2560 на 1440 пикселей. Экран смартфона (как и в модели P10) защищает стекло Gorilla Glass 5.



Изображение: mobiltelefon.ru



Изображение: mobiltelefon.ru

В остальном различий с «маленьким» P10 практически нет — в нем используется все тот же процессор Huawei Kirin 960, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и двойная камера от Leica. Емкость аккумулятора – 3750 мАч.

Поставляться новинки будут в нескольких цветах, в числе которых помимо уже традиционных черного, серебристого, и золотого появятся зеленый, розовый и синий. О цене на флагманские смартфоны в Беларуси пока ничего не сообщается.