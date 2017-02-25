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Nokia 3310 вернулась: представлена новая версия легендарного телефона

26.02.2017 19:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания HMD Global, возродившая легендарный бренд Nokia, представила обновленную версию телефона Nokia 3310. Презентация прошла в преддверии выставки Mobile World Congress 2017 в Барселоне.

Nokia 3310 вернулась: представлена новая версия легендарного телефона
Изображение: Nokia

Nokia 3310 — это все еще кнопочный телефон. Дизайн устройства почти не отличается от версии, выпущенной в 2000 году. Немного изменились только вес, толщина и размеры кнопок, также устройство получило цветной экран.

По утверждению производителя, заряда батареи телефона хватает на 22 часа разговора (в 10 раз больше, чем у оригинальной версии) и месяц в режиме ожидания. На презентации также отметили, что в телефоне есть игра «Змейка» и фирменный рингтон Nokia.

Устройство получило 2-мегапиксельную камеру с LED-вспышкой и 3,5-мм разъем для наушников. Также у телефона изогнутый цветной экран с диагональю 2,4″ и поляризационным покрытием. Доступны варианты с поддержкой одной или двух SIM-карт.

Новинка поддерживает сеть 2G для звонков и текстовых сообщений. Также гаджет можно использовать в качестве FM-радио и MP3-плеера. У устройства 16 МБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью MicroSD-карт емкостью до 32 ГБ.

Nokia 3310 вернулась: представлена новая версия легендарного телефона
Изображение: Nokia
Nokia 3310 вернулась: представлена новая версия легендарного телефона
Изображение: Nokia
Nokia 3310 вернулась: представлена новая версия легендарного телефона
Изображение: Nokia
Nokia 3310 вернулась: представлена новая версия легендарного телефона
Изображение: Nokia
Nokia 3310 вернулась: представлена новая версия легендарного телефона
Изображение: Nokia

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Цена телефона составит 49 евро. Компания пока не сообщает дату начала мировых продаж, но собирает предзаказы. Покупатели смогут выбрать устройство одного из четырех цветов: «теплый красный», «глянцевый желтый», «темно-синий» или «матовый серый».

Напомним, телефон Nokia 3310 был крайне популярен в начале и середине 2000-х годов. Продажи устройства по всему миру превысили 100 миллионов штук. Этот гаджет был знаменит своей прочностью, надежностью и долгим временем автономной работы.

Nokia 3310 вернулась: представлена новая версия легендарного телефона

 
 
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Компания HMD Global, возродившая легендарный бренд Nokia, представила обновленную версию телефона Nokia 3310. Презентация прошла в преддверии выставки Mobile World Congress 2017...

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