На выставке MWC 2017 в Барселоне компания HMD Global, которая владеет правами на выпуск смартфонов под брендом Nokia, представила новые Android-смартфоны разных ценовых категорий — Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6.

Nokia 3



Изображение: The Verge

Nokia 3 — самый бюджетный аппарат из все линейки, он стоит от 147 долларов США.

Смартфон получил металлический корпус с задней панелью из поликарбоната, 5,2-дюймовый экран с разрешением 1280 на 720 пикселей, процессор MTK 6737, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ памяти, а также фронтальную и основную камеру на 8 Мп. Емкость батареи — 2650 мАч.



Изображение: The Verge



Изображение: The Verge

Работает устройство (как и другие аппараты в линейке) на практически неизмененном Android 7.0 Nougat.

Nokia 5



Изображение: The Verge

Nokia 5 — более дорогой гаджет и стоит порядка 200 долларов.

Ему достался цельнометаллический корпус, 5,2-дюймовый дисплей с разрешением в 1280 на 720 пикселей, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Процессор более мощный — Snapdragon 430. Емкость аккумулятора — 3000 мАч. У него также есть сканер отпечатков в кнопке «Домой».



Изображение: The Verge



Изображение: The Verge

Разрешение основной камеры — 13 Мп, фронтальной — 8 Мп. Поставляться аппарат (как и Nokia 3) будет в четырех цветах — синем, медном, черном и серебристом.

Nokia 6



Изображение: The Verge

Nokia 6 — старший смартфон в серии с ценой 229 евро.

Он заключен в металлический корпус и оснащен сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку «Домой» на лицевой панели устройства.

Разрешение экрана — 5,5 дюймов (Full HD) с 2,5D-стеклом. Процессором стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, оперативной памяти 3 ГБ, постоянной — 64 ГБ. Также есть слот под карточки памяти microSD до 128 ГБ. Емкость аккумулятора — 3000 мАч.













Разрешение основной камеры — 16 МП с фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой, «фронталки» — 8 МП.

Международные продажи всех трех новинок стартуют во втором квартале 2017 года. Также на выставке компания представила обновленную версию легендарного телефона Nokia 3310.