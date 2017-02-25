Главная премьера Samsung на крупнейшей мобильной выставке MWC 2017 в Барселоне — планшет Galaxy Tab S3. Это очень мощное флагманское устройство, возможности которого можно расширить за счет дополнительных аксессуаров — чехла-клавиатуры и стилуса.





Производители ищут новый подход

Рынок планшетов постоянно падает, и тому есть логичное объяснение: пользователи, купившие гаджеты 2−3 года назад, просто не видят смысла в обновлении своих устройств — те прекрасно «тянут» фильмы и казуальные игры и всё так же хороши для интернет-серфинга. Тем не менее топ-производители продолжают настойчиво выпускать новые модели.

Компании нашли решение для «застоявшегося» рынка — планшетам дают новые функции, расширяющие их возможности. Apple в прошлом году добавила к своему стандартному 9,7-дюймовому устройству приставку Pro, и теперь iPad работает с пристегивающейся клавиатурой и стилусом Apple Pencil.



iPad Pro с клавиатурой и стилусом

Samsung Galaxy Tab S3, по сути, является равнозначным ответом 9,7-дюймовому iPad Pro — здесь тоже мощная начинка, дисплей того же размера с тем же разрешением, 4 динамика, возможность подключения чехла-клавиатуры и работы со стилусом.

Обратите внимание на характеристики нового Galaxy Tab S3 в сравнении с iPad Pro (особенно габариты и вес):





Дизайн схож со смартфонами Galaxy A (2017)

Samsung Galaxy Tab S3 внешне очень напоминает увеличенный смартфон линейки Galaxy A (2017) — здесь используется аналогичный дизайн. Тот же черный оттенок, стеклянные панели спереди и сзади, металлические торцы и практически невыступающая основная камера. Только что закругленных торцов в планшете нет.









Рамки вокруг экрана оптимальные — если их уменьшить, устройство будет неудобно держать в руках из-за возможных ложных нажатий. При этом Galaxy Tab S3 вполне комфортно удерживать одной рукой из-за небольшого веса — всего 430 граммов.





Под экраном размещена физическая кнопка Home со встроенным отпечатков пальцев и еще две сенсорные кнопки управления.

Обратите внимание: порт USB Type-C находится не ровно посередине планшета, а чуть смещен вбок. Дело в том, что устройство настолько тонкое (6 мм), что под кнопкой Home разместить этот разъем физически невозможно.





Динамиков здесь 4, это хорошо не столько из-за более объемного звука, сколько из-за того, что можно не бояться случайно полностью перекрыть звук, взяв планшет в руки в альбомной ориентации.





Смотрите, как выглядит Samsung Galaxy Tab S3 в нашем коротком видеоролике:

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Четкий и яркий экран

В Samsung Galaxy Tab S3 используется 9,7-дюймовый дисплей с разрешением 2048×1536 пикселей — всё, как в «стандартных» iPad, если не считать, что здесь Super AMOLED, а не IPS-матрица.





С одной стороны, она более экономичная, чем IPS-дисплей, с другой — картинка здесь традиционно уходит в синий цвет (впрочем, в настройках можно выбрать менее «ядовитый» цветовой профиль).

При этом яркость экрана вполне достаточна для всех ситуаций, дисплей хорошо читается даже под солнечными лучами. При наклоне цвета практически не блекнут, яркость снижается некритично.



Яркости достаточно даже в солнечный день.

Флагманская производительность и достаточная автономность

Линейка Tab S у Samsung топовая, а потому и начинка здесь практически максимальная. Связки четырехъядерного Qualcomm Snapdragon 820 (с графикой Adreno 530) и 4 ГБ оперативной памяти будет достаточно для любых задач, которые только можно выполнять на подобном устройстве.

Здесь прекрасно проигрываются 4K-фильмы, а самые тяжелые игры идут без намека на подтормаживания. В нашем тесте уровень fps в World of Tanks Blitz на максимальных настройках не опускался ниже 38, большую часть времени находясь на 59−60.









Популярный бенчмарк AnTuTu лишь констатирует, что перед нами одно из самых мощных мобильных устройств на текущий момент.





Емкость аккумулятора в планшете относительно небольшая — 6000 мАч. И потому время автономной работы здесь нерекордное — за 10 минут игры в WOT Blitz (на максимальных настройках) уровень заряда упал примерно на 5%.

Синтетический тест подтверждает довольно среднее время автономной работы устройства:





Хорошие камеры и отличный звук

Практически наверняка вы не будете использовать планшет для того, чтобы делать фотографии на отдыхе или селфи для Instagram. Тем не менее Samsung установила в Galaxy Tab S3 довольно неплохие камеры на 13 и 5 Мп.

С дневной съемкой планшет справляется «на ура», ночью качество существенно падает. В целом, от основной камеры впечатления хорошие. Примеры:



































Фронтальный модуль прекрасно подойдет для Skype-общения и селфи. Пример снимка:





Что касается, звука, то здесь всё очень хорошо. Samsung удалось уместить в такой тонкий корпус неплохие динамики (разработанные, на минуточку, в сотрудничестве с Harman), которые не хрипят даже на максимальной громкости и выдают вполне приличные средние и высокие частоты (басов всё-таки здесь не хватает).

Напомню, динамиков в планшете 4 — погружение в фильм или игру вам обеспечено.

Стилус S Pen

Как мы уже писали в начале, расширить функциональность планшета можно с помощью фирменного стилуса S Pen. В Samsung понимают, что подобный аксессуар нужен далеко не всем, а потому предлагают его купить отдельно.





Внешне S Pen напоминает обычную ручку, стилус довольно легкий и удобный в обращении. Сбоку находится небольшая функциональная кнопка.

На планшете не предусмотрено никакого крепежа для стилуса, однако софт уже изначально подготовлен для работы с ним — оптимизация практически аналогична линейке смартфонов Note.

К примеру, в меню настроек есть специальный пункт опций S Pen, а при приближении стилуса к экрану и нажатии кнопки появляется контекстное меню. Заметку можно написать даже при заблокированном экране — опять же, достаточно поднести S Pen к планшету и нажать кнопку.









S Pen восприимчив к силе нажатия — это удобно при рисовании. Кстати, во время создания рукописной заметки или рисования можно смело положить руку на экран — эти касания не будут восприниматься и, соответственно, мешать работе.

Кроме того, к планшету можно подключить чехол-клавиатуру — для этого на одном из торцов расположено магнитное крепление. Такая опция наверняка понравится тем, кто часто работает с текстом.





В итоге

Samsung показала, каким должен быть топовый планшет — тонкий, легкий, очень мощный, с ярким и четким дисплеем, стереозвуком и хорошим временем автономной работы.

Приятный бонус — возможность подключения физической клавиатуры и использования стилуса, что расширяет круг потенциальных покупателей гаджета.





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