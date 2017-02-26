﻿﻿ Тоньше, легче и со "змейкой": новую Nokia 3310 показали в Барселоне. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Тоньше, легче и со "змейкой": новую Nokia 3310 показали в Барселоне

27.02.2017 10:13 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 фев — Sputnik. Обновленную версию легендарного мобильника Nokia 3310 представили накануне на Всемирном мобильном конгрессе (WMI) в Барселоне.

"Реинкарнация" внешне во многом напоминает своего знаменитого предшественника, который разошелся за пять лет более чем сотней миллионов экземпляров, однако новинка стала тоньше и легче, а также получила увеличенный цветной дисплей вместо прежнего монохромного.

Новая 3310 теперь может похвастаться QVGA-экраном, двухмегапиксельной камерой и слотом для карты памяти. Производитель обещает, что в режиме ожидания мобильник проработает 25 дней, в режиме разговора — 22 часа. Телефон работает на платформе Series 30+, на которой, в частности выпускался кнопочный Nokia 230.

Покупателем теперь станет доступна целая палитра цветов — Nokia 3310 будет продаваться в классическом темно-синем цвете, а также красном, желтом и сером.

В продаже новая Nokia 3310 появится во втором квартале текущего года, рекомендованная стоимость — 50 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мобильник получил цветной экран, камеру и слот для карты памяти, производитель обещает, что телефон будет работать 25 суток в режиме ожидания.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Samsung показала гибридные планшеты и шлем виртуальной реальности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика