МИНСК, 27 фев — Sputnik. Обновленную версию легендарного мобильника Nokia 3310 представили накануне на Всемирном мобильном конгрессе (WMI) в Барселоне.

"Реинкарнация" внешне во многом напоминает своего знаменитого предшественника, который разошелся за пять лет более чем сотней миллионов экземпляров, однако новинка стала тоньше и легче, а также получила увеличенный цветной дисплей вместо прежнего монохромного.

Новая 3310 теперь может похвастаться QVGA-экраном, двухмегапиксельной камерой и слотом для карты памяти. Производитель обещает, что в режиме ожидания мобильник проработает 25 дней, в режиме разговора — 22 часа. Телефон работает на платформе Series 30+, на которой, в частности выпускался кнопочный Nokia 230.

Покупателем теперь станет доступна целая палитра цветов — Nokia 3310 будет продаваться в классическом темно-синем цвете, а также красном, желтом и сером.

В продаже новая Nokia 3310 появится во втором квартале текущего года, рекомендованная стоимость — 50 долларов.