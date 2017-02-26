Необычный вертолет был замечен в аэропорту города Мосул на севере Ирака 24 февраля 2017 года, сообщает Defence blog. Он появился над аэропортом сразу после того, как его отбили передовые части иракской армии.

Темный силуэт вертолета попал на снимок фотографа. Издание Defence blog со ссылкой на мнение экспертов предположило, что это был «черный ястреб» модификации MH-60L или MH-60M.

Этот вертолет использует американский 160-м авиационным полк специального назначения «Night Stalkers» («Ночные сталкеры») для выполнения секретных заданий. С какой именно целью этот Black Hawk находился в Ираке, и какое оборудование нес на борту — неизвестно.

MH-60L DAP (Direct Action Penetrator) имеет неофициальное название AH-60L. Он отличается более мощным двигателем General Electric T700-GE-701C, усиленным вооружением, включающим 20-мм пушку GIAT THL 20 на подвижной турели под кабиной пилотов, подвесные контейнеры с ПТУР Hellfire, УР Stinger, пулеметно-пушечные контейнеры (с 7,62- и 12,7-мм пулеметами или 20- и 30-мм пушками), блоки НАР и 40-мм автоматические гранатометы.

MH-60L DAP получил полностью новую кабину с модернизированным бортовым оборудованием, характеристики которого держатся в секрете.

Вертолет оснащается продвинутой системой управления оружием External Stores/Weapons System (ESWS), которая интегрирована с новым шлемом пилота MIDASH (Modular Integrated Display and Sight Helmet).

Обычно в его задачи входит проведение атак с использованием высокоточного оружия, поиск и уничтожение одиночных бойцов противника.

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