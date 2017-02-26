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Определены финалистки конкурса «Fashion IT»
27.02.2017 12:32 — Новости Hi-Tech | Bybanner
На днях в кафе «Milano» прошла встреча, по итогам которой были отобраны участницы дальнейших этапов фотопроекта «Fashion IT», где прекрасные представительницы белорусской ИТ-сферы смогут выступить в роли стилистов и моделей, а также проявить себя в конкурсе на лучший стильный образ.
В состав жюри вошли дизайнер Екатерина Тикота (бренд Tikota Unique), Диана Колосович (представительница бренда Rada Style), стилист и дизайнер Виктория Острова (бренд Totallook), руководитель проекта Fashion IT Дарья Котковец.
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Как отметила дизайнер Виктория Острова, очень важным для нее было первое впечатление от фотографии конкурсантки – взгляд, улыбка, поза.
– Конечно, при живом общении люди раскрываются и показывают свою внутреннюю харизму, однако зачастую уже по фото можно определить, есть ли у человека вкус и креативное мышление. Думаю, отобранные нами девушки действительно будут соответствовать критериям умных, красивых и стильных. Очень понравилось несколько конкурсанток, которые вполне могли бы стать моделями и даже лицом нашего бренда, – комментирует Виктория.
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Представительница бренда Rada Style Диана Колосович считает, что все девушки, приславшие заявки на конкурс, симпатичные, яркие и достойные:
– Однако наша компания при отборе руководствовалась не столько эффектной внешностью конкурсанток, сколько наличием у них интересного жизненного опыта и разносторонних увлечений, которые девушки описывали в анкете и мотивационном письме.
Таким образом, финалистками фотопроекта стали:
Акулевич Ирина, компания ISsoft
В следующем этапе участницы познакомятся с коллекциями белорусских дизайнеров, представленными в SHOWROOM BFW (ТРЦ Galleria Minsk, пр-т Победителей, 9, 2-ой этаж), подберут себе интересный образ и станут героинями фотосъемки.
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На днях в кафе «Milano» прошла встреча, по итогам которой были отобраны участницы дальнейших этапов фотопроекта «Fashion IT».
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