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В рамках проекта «Fashion IT» состоялась фотовыставка стильных образов участниц
27.02.2017 12:28 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Проект «Fashion IT», в котором прекрасные сотрудницы белорусских ИТ-компаний смогли проявить свои таланты стилистов и моделей, завершился фотовыставкой ярких образов участниц и торжественным подведением итогов в Showroom BFW (
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– Когда мы создавали проект, то ставили перед собой цель продемонстрировать творческую неординарность современных девушек ИТ-сферы, окунуть их в мир моды и стиля, а также показать, насколько многогранной может быть одежда от белорусских дизайнеров, насколько она подходит для разных типов внешности и характера, – прокомментировала итоги конкурса руководитель проекта «Fashion IT» Дарья Котковец. – И сегодня на нашей выставке вы можете любоваться как красивыми девушками, так и красивой одеждой. Поздравляем победительницу, благодарим всех очаровательных девушек за участие в проекте и надеемся, что он помог вам открыть в себе новые грани женственности и шарма!
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Информационными партнерами проекта выступили: журнал
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Проект «Fashion IT», в котором прекрасные сотрудницы белорусских ИТ-компаний смогли проявить свои таланты стилистов и моделей, завершился фотовыставкой ярких образов...
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