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главное из презентации Samsung на MWC 2017
27.02.2017 13:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В «нулевой» день выставки MWC 2017 компания Samsung провела большую пресс-конференцию, на которой показала легкие и мощные планшеты с пристегивающимися клавиатурами и стилусами — Galaxy Tab S3 и две версии Galaxy Tab Book. Также производитель анонсировал шлем виртуальной реальности Gear VR.
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В «нулевой» день выставки MWC 2017 компания Samsung провела большую пресс-конференцию, на которой показала легкие и мощные планшеты с пристегивающимися клавиатурами...
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