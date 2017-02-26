В «нулевой» день выставки MWC 2017 компания Samsung провела большую пресс-конференцию, на которой показала легкие и мощные планшеты с пристегивающимися клавиатурами и стилусами — Galaxy Tab S3 и две версии Galaxy Tab Book. Также производитель анонсировал шлем виртуальной реальности Gear VR.

Мы уже рассказывали, как проходила презентация корейской компании , а теперь обязательно посмотрите, как выглядят и работают новые планшеты-ноутбуки Samsung в нашем коротком видеоролике:

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