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Белорусские стартапы снова в лидерах

27.02.2017 13:36 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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26 февраля в Москве проходила выставка, конференция и битва стартапов. Команды из Минска, подготовку которых осуществлял центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии», достойно представили нашу страну среди не менее сильных конкурентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Уфы. 

Каждая команда выступала со своим стартапом в одной из пяти номинаций (интегратор, образование, инновация, креатив, социальный проект), а оценивать выступления по ряду критериев (готовность продукта, состав команды, емкость доступного рынка, инвестиционная привлекательность) предстояло присутствующим в составе жюри инвесторам, представителям крупных компаний и независимым экспертам.

 

 Белорусские стартапы снова в лидерах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, по итогам конкурса победу одержал город Минск, набрав в сумме 70 баллов.  Теперь именно белорусская столица удостоена права принять эстафету проведения следующего мероприятия международной  «Битвы cтартапов».

Благодарим команды участников, которые представляли свои стартапы!

Это: 

- Олег Тихонов и проект Eightydays.me; 
- Александр Горлач и проект Wandle; 
- Матвей Грамович и проект Joiny; 
- Сергей Захаров и проект INSTALAR; 
- Алексей Захаров и проект Simagram.


Желаем им новых побед и достижения поставленных целей для развития своих проектов. До встречи на «Битве стартапов» в Минске! 

 
Теги: Минск
 
 
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26 февраля в Москве проходила выставка, конференция и битва стартапов

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