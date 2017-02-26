МИНСК, 27 фев — Sputnik. Студенты БНТУ, обучающиеся по специальности "Паротурбинные установки атомных электрических станций", прошли преддипломную практику на Ростовской АЭС.



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Семь студентов пятого курса БНТУ изучали особенности эксплуатации тепломеханического оборудования атомной станции.

Когда теория объединяется с практикой

Основная часть занятий проходила в учебно-тренировочном подразделении АЭС, где созданы все условия для практической отработки знаний. Под руководством опытных наставников — инструкторов учебно-тренировочного подразделения практиканты изучали принципиальную тепловую схему станции, структуру основных цехов, знакомились с техническими характеристиками оборудования цехов, а также учились проходить радиационный дозиметрический контроль на АЭС.

"На Ростовской АЭС мы получили подробные ответы на вопросы, связанные с работой атомной станции, и, что очень важно, — знания по эксплуатации всего оборудования, а не отдельно взятого цеха или подразделения. Когда своими глазами видишь, как происходит процесс на полномасштабном тренажере блочного пункта управления или на реальных моделях турбины или реактора, то теоретические знания объединяются с практическим опытом", — отметил студент БНТУ Евгений Маслов.

Возможность понять будущую работу

По словам практикантов, преддипломная практика на Ростовской АЭС стала мотивирующим фактором в пользу дальнейшей работы на Белорусской АЭС, строящейся в Островце. "Работа на атомной станции — это стабильно, престижно, и мы знаем, что выбранная нами специальность будет востребована", — считает студент БНТУ Юрий Тытарев.

Уже в июле ребята получат распределение на атомную станцию и начнут работу в качестве оперативного персонала турбинного цеха. Первый энергоблок Островецкой АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

Ростовская АЭС помогает готовить молодых специалистов-атомщиков для первой атомной станции в Беларуси с 2014 года, ежегодно по 15-18 человек. Кроме БНТУ практику на этой АЭС проходят также студенты Белорусского государственного института информатики и радиоэлектроники.

Ростовская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13 километрах от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 — в 2010 году, энергоблок №3 принят в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года. Ведется строительство энергоблока №4.