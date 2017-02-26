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Tieto продолжает активную цифровизацию мобильных платежей и успешно проходит сертификацию в MasterCard

27.02.2017 14:40 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Решение Tieto Cloud Based Payments, построенное с использованием технологии HCE, успешно сертифицировано ведущей глобальной организацией платёжных решений MasterCard. С помощью сертифицированного MasterCard решения Cloud Based Payments от компании Tieto банки смогут создавать современные платёжные продукты и услуги, чтобы обслуживать клиентов, находящихся в постоянном движении и желающих эффективно совершать ежедневные платежи при помощи мобильных устройств.

На сегодняшний день компания Tieto является официальным вендором MasterCard, успешно сертифицировавшим свой программный продукт, построенный с использованием технологии эмуляции смарт-карты на мобильном устройстве  (HCE –Host Card Emulation) в соответствии со спецификациями MasterCard Cloud Based Payments. Наличие компании в списке означает, что продукты Tieto в области мобильных платежей прошли официальную сертификацию.

«Мобильные платежи являются важным средством на пути к цифровизации платежей. Когда более года назад наши специалисты приступили к разработке решения на базе технологии HCE, то одной из наших целей было -добиться сертификации в MasterCard. Это знаковое событие доказывает, что мы смогли успешно предоставить качественный продукт, а инвестиции в продукты Tieto – это инвестиции в сертифицированные и надёжные решения для мобильных платежей», – отмечает Марис Озолиньш, директор по решениям для розничных платежей и платёжных карт в Tieto.

Технология HCE позволяет банкам перейти от физических карт к электронным платежам. HCE позволяет эмулировать EMV-чип на физической карте в виртуальном пространстве – в облаке. Технологию может контролировать сам банк либо процессор, обслуживающий банк. Таким образом, отсутствует необходимость привлечения третьих лиц, и банки смогут напрямую устанавливать отношения с конечными потребителями.

 
 
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Решение Tieto Cloud Based Payments, построенное с использованием технологии HCE, успешно сертифицировано ведущей глобальной организацией платёжных решений MasterCard.

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