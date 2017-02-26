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Ученые: домашние кошки - накопители опасных химикатов

27.02.2017 15:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Исследователи обнаружили в организме домашних кошек химикаты, отрицательно влияющие на здоровье. Не исключено, что от них страдают и дети. Исследование было опубликовано в журнале Environmental Science & Technology, передает Газета.Ru.

Ученые: домашние кошки - накопители опасных химикатов

Предыдущие исследования показали, что у кошек с гипертиреозом (гиперфункцией щитовидной железы) в крови повышено содержание бромированных замедлителей горения.

В новом исследовании ученые выяснили, что этот химикат попадает в организм кошки с пылью, которую та вдыхает с воздухом. А в пыль микрочастицы химиката попадают из компьютеров, тканей, мебели, где используются средства для замедления распространения огня в случае возгорания.

Результаты исследования представляют особую важность, потому что маленькие дети, обычно тянущие в рот все подряд, скорее всего, подвергаются влиянию химикатов в том же объеме, что и кошки. Бромированные замедлители горения нарушают работу эндокринной системы, и их воздействие на детский организм может привести к серьезным заболеваниям в будущем.

 
 
Ссылка на источник 24
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Исследователи обнаружили в организме домашних кошек химикаты, отрицательно влияющие на здоровье. Не исключено, что от них страдают и дети. Исследование было...

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