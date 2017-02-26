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Водоканал позволит минчанам узнать качество воды дома

27.02.2017 16:19 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев — Sputnik. КУПП "Минскводоканал" запустил специальное приложение, благодаря которому минчане смогут узнать качество воды в своем доме, сообщили Sputnik в понедельник на предприятии.

Доступ к новому ресурсу столичного "Водоканала" расположен на сайте предприятия.

"После ввода адреса в табличном виде отображаются значения основных органолептических, химических и микробиологических показателей. Для сравнения указаны предельно допустимые концентрации веществ (ПДК) — максимальные концентрации, при которых вещества не оказывают прямого или опосредованного влияния на состояние здоровья человека и не ухудшают гигиенические условия водопотребления", — сообщили в "Минскводоканале".

На предприятии заверили, что водопроводная вода в некоторые районы Минска идет из подземных источников, в другие — из поверхностных. Однако в "Минскводоканале" подчеркнули: вне зависимости от типа источника водоснабжения вода в столице безопасна для употребления.

Как рассказали собеседники агентства, значения по качеству воды в доме выставляются на основе лабораторных исследований проб, которые отбираются в контрольных точках. Так, ежегодно производится отбор более 100 тысяч проб и выполняется более 400 тысяч анализов. Значения показателей обновляются ежемесячно.

Предприятие напомнило, что в его ведении — только вода в системах холодного водоснабжения, и отвечает оно лишь за водопроводные сети до ввода в здание.

"За обеспечение надлежащей эксплуатации внутридомовой системы водоснабжения отвечает обслуживающая дом организация (ЖЭС, ТС и т.д.)", — заключили собеседники Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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Предприятие напомнило о том, что оно контролирует качество воды только в системах холодного водоснабжения.

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