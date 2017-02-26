Компания Huawei официально представила флагманские смартфоны Huawei P10 и P10 Plus. Оба аппарата выполнены из металла с «гипералмазным» покрытием, которое защищает новинки от отпечатков пальцев и царапин.

Huawei P10 располагает 5,1-дюймовым экраном с разрешением 1920 x 1080 пикселей, процессором Huawei Kirin 960, 4 ГБ оперативной 64 ГБ встроенной расширяемой памяти. Основная камера от Leica представлена 12-мегапиксельным цветным и 20-мегапиксельным черно-белым модулями. Также она может похвастаться двукратным гибридным зумом с функцией оптической стабилизации изображения. Для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная камера.

Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку Home, а на нижней грани расположились разъем для наушников и порт USB-C. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68, а внутри него спрятана аккумуляторная батарея емкостью 3200 мАч.





Huawei P10 Plus оснащен 5,5-дюймовым экраном с разрешением 2560 x 1440 пикселей, процессором Kirin 960, 4/6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, двойной камерой от Leica и аккумулятором на 3750 мАч. В остальном оба аппарата полностью одинаковы.

Смартфоны Huawei P10 и P10 Plus поступят в продажу в середине марта. Стоимость младшей модели составит 650 евро, тогда как P10 Plus с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в 700 евро. За модель со 128 ГБ встроенной и 6 ГБ оперативной памяти придется отдать 800 евро.