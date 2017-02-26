﻿ Представлены смартфоны Huawei P10 и P10 Plus. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Представлены смартфоны Huawei P10 и P10 Plus

27.02.2017 12:40 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания Huawei официально представила флагманские смартфоны Huawei P10 и P10 Plus. Оба аппарата выполнены из металла с «гипералмазным» покрытием, которое защищает новинки от отпечатков пальцев и царапин.

Huawei P10 располагает 5,1-дюймовым экраном с разрешением 1920 x 1080 пикселей, процессором Huawei Kirin 960, 4 ГБ оперативной 64 ГБ встроенной расширяемой памяти. Основная камера от Leica представлена 12-мегапиксельным цветным и 20-мегапиксельным черно-белым модулями. Также она может похвастаться двукратным гибридным зумом с функцией оптической стабилизации изображения. Для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная камера.

Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку Home, а на нижней грани расположились разъем для наушников и порт USB-C. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68, а внутри него спрятана аккумуляторная батарея емкостью 3200 мАч.

Представлены смартфоны Huawei P10 и P10 Plus

Huawei P10 Plus оснащен 5,5-дюймовым экраном с разрешением 2560 x 1440 пикселей, процессором Kirin 960, 4/6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, двойной камерой от Leica и аккумулятором на 3750 мАч. В остальном оба аппарата полностью одинаковы.

Смартфоны Huawei P10 и P10 Plus поступят в продажу в середине марта. Стоимость младшей модели составит 650 евро, тогда как P10 Plus с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в 700 евро. За модель со 128 ГБ встроенной и 6 ГБ оперативной памяти придется отдать 800 евро.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Huawei официально представила флагманские смартфоны Huawei P10 и P10 Plus. Оба аппарата выполнены из...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Определены финалистки конкурса «Fashion IT»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика