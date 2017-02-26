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Три белоруса наторговали "серыми" гаджетами на миллион долларов

27.02.2017 15:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Белорусские пограничники ликвидировали канал поставки в Беларусь «серых» телефонов, сообщает Госпогранкомитет. Задержаны трое жителей Гродненской области 1981, 1989 и 1991 годов рождения. На протяжении 2016 года они организовали масштабную схему продажи несертифицированных телефонов, обманув сотни белорусов. 

Три белоруса наторговали "серыми" гаджетами на миллион долларов

Устройства закупались в Китае, а в Беларусь попадали транзитом через Россию. Мобильные телефоны были подделками под известные бренды. Также молодые люди продавали неработающие аппараты под видом новых.

Мошенники сбывали гаджеты через 10 интернет-площадок, выставляя крайне низкую цену. Лично с покупателями они предпочитали не встречаться. Товар доставлялся по всем областным городам с помощью водителей рейсовых автобусов и маршрутных такси. Иногда преступная группа нанимала курьеров.

Покупателям предоставлялись гарантийные талоны с печатью, на которых указывались данные о несуществующих индивидуальных предпринимателях. Если при передаче техники покупатель замечал, что с телефоном возникли проблемы, его убеждали, что при повторной зарядке дома «все будет работать».

Три белоруса наторговали "серыми" гаджетами на миллион долларов


Три белоруса наторговали "серыми" гаджетами на миллион долларов


Три белоруса наторговали "серыми" гаджетами на миллион долларов


Три белоруса наторговали "серыми" гаджетами на миллион долларов


Три белоруса наторговали "серыми" гаджетами на миллион долларов


 

Однако специалисты сервисных центров, к которым затем обращались обманутые покупатели, закономерно не принимали технику в ремонт, но подтверждали, что она бракована. Все попытки связаться по телефону, по которому договаривались о покупке, были тщетны. Группа четко соблюдала меры конспирации: ее участники меняли SIM-карты каждые три дня, пока покупатели еще не успевали разобраться в реальной ситуации.

В результате были обмануты сотни белорусов. По предварительным подсчетам, доход от такой преступной деятельности составил около 1 миллиона долларов.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 14 и части 3 статьи 233 Уголовного кодекса Беларуси. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы от 2 до 7 лет с конфискацией имущества либо без нее. 

 
 
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Белорусские пограничники ликвидировали канал поставки в Беларусь «серых» телефонов, сообщает Госпогранкомитет. Задержаны трое жителей Гродненской области 1981, 1989...

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