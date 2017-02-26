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Водонепроницаемый LG G6 получил прошлогодний процессор Snapdragon 821
27.02.2017 13:00 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания LG официально представила флагманский смартфон LG G6. Он имеет 5,7-дюймовый экран с разрешением 2880 x 1440 пикселей и четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 821 с графикой Adreno 530. Кнопки навигации у него виртуальные.
Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной расширяемой – 32/64 ГБ. Также имеется сдвоенная 13-мегапиксельная камера с системой оптической стабилизации изображения и 5-мегапиксельная дополнительная с широкоугольным объективом. Металлический корпус устройства защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Внутри него спрятана несъемная аккумуляторная батарея емкостью 3300 мАч, которую благодаря поддержке Quick Charge 3.0 можно зарядить наполовину за полчаса. В качестве операционной системы установлена Android 7.0 Nougat.
LG G6 поступит в продажу в марте. Цена пока не объявлена.
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Компания LG официально представила флагманский смартфон LG G6. Он имеет 5,7-дюймовый экран с разрешением...
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