Финская компания HMD Global представила обновленную версию легендарного кнопочного телефона Nokia 3310.

Новый Nokia 3310 похож на оригинальную модель из 2000-го, но имеет более современный дизайн и улучшенные характеристики.

Гаджет располагает 2,4-дюймовым экраном с разрешением 320 х 240 пикселей, 2-мегапиксельной камерой со вспышкой, слотом для карточек формата microSD, адаптером Bluetooth 3.0 и аккумуляторной батареей емкостью 1200 мАч, которая способна обеспечить 22 часа автономной работы в режиме разговор.





Также новинка может похвастаться встроенным браузером Opera Mini для веб-серфинга в сети 2G, FM-радио и поддержкой музыки в формате MP3.

Продажи нового Nokia 3310 стартуют во втором квартале текущего года цене 49 евро.