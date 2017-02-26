﻿ Представлена обновленная версия легендарного Nokia 3310. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Представлена обновленная версия легендарного Nokia 3310

27.02.2017 14:42 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Финская компания HMD Global представила обновленную версию легендарного кнопочного телефона Nokia 3310.

Новый Nokia 3310 похож на оригинальную модель из 2000-го, но имеет более современный дизайн и улучшенные характеристики.

Гаджет располагает 2,4-дюймовым экраном с разрешением 320 х 240 пикселей, 2-мегапиксельной камерой со вспышкой, слотом для карточек формата microSD, адаптером Bluetooth 3.0 и аккумуляторной батареей емкостью 1200 мАч, которая способна обеспечить 22 часа автономной работы в режиме разговор.

Представлена обновленная версия легендарного Nokia 3310

Также новинка может похвастаться встроенным браузером Opera Mini для веб-серфинга в сети 2G, FM-радио и поддержкой музыки в формате MP3.

Продажи нового Nokia 3310 стартуют во втором квартале текущего года цене 49 евро.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финская компания HMD Global представила обновленную версию легендарного кнопочного телефона Nokia 3310....

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Tieto продолжает активную цифровизацию мобильных платежей и успешно проходит сертификацию в MasterCard
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика