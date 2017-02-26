Компания HMD Global официально представила международную версию смартфона Nokia 6, который до этого продавался только в Китае.

Гаджет имеет 5,5-дюймовый скругленный экран с разрешением 1920 x 1080, четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430 с частотой 1,4 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, 16-мегапиксельную тыльную камеру с фазовым автофокусом и 8-мегапиксельную дополнительную с широкоугольным объективом.





Еще устройство может похвастаться металлическим корпусом, усилителем звука NXP TFA9891, поддержкой Dolby Atmos и аккумулятором емкостью 3000 мАч. Работает аппарат под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Международная версия Nokia 6 поступит в продажу во втором квартале по цене 229 евро.