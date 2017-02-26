Компания Google анонсировала общедоступное приложение Google Assistant для смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow или Android 7.0 Nougat. Минимальные системные требования следующие: 1,5 ГБ оперативной памяти и экран с разрешением 1280 x 720 пикселей.

Приложение Google Assistant выйдет уже на этой неделе. Изначально оно будет поддерживать только английский и немецкий языки. Поддержка других языков будет добавлена лишь в следующем году.





Google Assistant - это новый голосовой помощник компании, использующий алгоритмы машинного обучения. Он умеет находить ответ на вопросы и помогает решать каждодневные задачи. Например, он может вызвать такси, забронировать столик в ресторане и т.д.