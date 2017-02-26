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Представлен планшет Samsung Galaxy Tab S3 со стилусом S Pen

27.02.2017 16:06 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Samsung официально представила планшет Galaxy Tab S3, который поставляется с обновленным стилусом S Pen. Последний имеет наконечник диаметром 0,7 мм и может похвастаться увеличенной чувствительностью нажатия.

Новинка располагает 9,7-дюймовым Super AMOLED экраном с разрешением 2048 х 1536 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 820, 4 Гб оперативной памяти, 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, 13- и 5-мегапиксельной камерами. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 6000 мАч, которой хватает на 12 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео. Также новинка может похвастаться сканером отпечатков пальцев и портом USB-C. В качестве операционной системы установлена Android 7.0 Nougat.

Представлен планшет Samsung Galaxy Tab S3 со стилусом S PenПредставлен планшет Samsung Galaxy Tab S3 со стилусом S Pen

Стоимость планшета Samsung Galaxy Tab S3 только с Wi-Fi составляет 679 евро, тогда как за модель с поддержкой LTE производитель просит 769 евро.

 
 
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