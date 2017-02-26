Выставка MWC 2017 в Барселоне больше всего пока запомнилась двумя событиями — анонсом BlackBerry KEYone и обновленного Nokia 3310 . Только нужно понимать, что перед нами, скорее, попытка сыграть на знакомом имени, нежели потенциально успешные коммерческие устройства.

BlackBerry KEYone

Начнем с BlackBerry. Китайская компания TCL еще в декабре прошлого года стала владельцем известного канадского бренда (в части производства и выпуска мобильных устройств), и ее первым гаджетом стал просто-таки классический ежевичный смартфон KEYone.





C первого взгляда здесь всё прекрасно — узнаваемый дизайн, удобная физическая QWERTY-клавиатура, начинка выше среднего и отличное время автономной работы. Только вот чего-то не хватает… А, точно — BlackBerry OS. Новый BlackBerry — это примерно, как дорогая и хорошо сделанная копия iPhone на Android.

Вроде и фирменный Hub есть, и защита данных, но, как ни крути, перед нами обычный Android-смартфон, пусть и с полноценной клавиатурой. И конкурентов у него очень много.

По сути, кроме клавиатуры, которую оценят лишь фанаты марки и те немногие, кто так и не привык к удобному наэкранному вводу, у нового смартфона нет преимуществ перед другими гаджетами на рынке. Особенно учитывая его немалую стоимость — 550 евро.





И в завершении хочу напомнить о том, как исчезли с рынка смартфонов оригинальные BlackBerry, лучшие времена которых пришлись на середину-конец 2000-х.

Их вытеснил iPhone, который предложил более удобную операционную систему и не менее качественные приложения. Неловкая попытка угнаться за ним, выпуская устройства с сенсорным дисплеем, например, Z30 , к сожалению, так ни к чему и не привела.

Уже тогда канадцы поняли, что QWERTY-клавиатура — это не то, за что пользователи будут отказываться от iPhone и других качественных устройств с сенсорным дисплеем. Почему же они должны это сделать сейчас?

Nokia 3310

Пожалуй, больше всего шума на MWC 2017 наделала Nokia, точнее финская компания HMD Global, владеющая теперь правами на выпуск мобильных устройств под брендом Nokia.



Ажиотаж на стенде с Nokia 3310. Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Анонс нового 3310 стал темой номер 1 на специализированных ресурсах на постсоветском пространстве. Ведь именно у нас его предшественник был сверхпопулярен из-за своей демократичной цены, неубиваемости, отличного приема, хорошей батареи и пронзительного звонка.

Однако не спешите записывать Nokia 3310 в хиты продаж. Выход этого телефона — лишь пиар-шаг финской компании. Прекрасно продуманный шаг!

Производитель кричит нам всем: «Настоящая Nokia вернулась, забудьте эти недоразумения с Microsoft и Lumia!». И какой еще телефон может подойти для роли «возродителя» лучше Nokia 3310, распроданной в свое время 100-миллионным тиражом?

Этот телефон не станет драйвером продаж компании по объективным причинам (о них ниже), однако он привлечет внимание к другим продуктам Nokia, на которых возрожденный бренд и будет зарабатывать — смартфонам Nokia 3, 5 и 6 .

Так почему же вы не купите новый Nokia 3310?



Новый Nokia 3310, который вы не купите. Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Во-первых, потому что это обычный телефон, который даже не поддерживает 3G. Во-вторых, он стоит 50 евро. Прогнозируется, что, если новый Nokia 3310 официально доедет до Беларуси, его цена будет еще выше — на уровне 130−140 рублей. Но на нашем рынке уже есть огромное количество «звонилок», которые стоят 50−60 рублей — убедитесь сами .

Будете ли вы переплачивать в два раза за то, что новый Nokia 3310 немного похож на «тот самый Nokia 3310», у него есть фирменная мелодия Nokia Tune и нечто похожее на классическую нокиевскую змейку? Сомневаюсь.

Своего покупателя новый Nokia 3310, конечно же, найдет, но миллионных продаж у него не будет.

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