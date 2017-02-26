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Представлены бюджетные смартфоны Nokia 3 и Nokia 5
27.02.2017 16:18 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания HMD Global представила бюджетные смартфоны Nokia 3 и 5, работающие под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.
Nokia 5 имеет 5,2-дюймовый экран с разрешением 1280 x 720 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, 13- и 8-мегапиксельную камеры. Корпус металлический, внутри него спрятана аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч. Стоимость данного модели составляет 189 евро.
Nokia 3 располагает 5-дюймовым экраном с разрешением 1280 x 720 пикселей, четырехъядерным процессором MediaTek MT6737, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8-мегапиксельной тыльной и фронтальной камерами, а также аккумулятором на 2650 мАч. За данный аппарат производитель просит 139 евро.
Смартфоны Nokia 3 и 5 поступят в продажу во втором квартале 2017 года.
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Компания HMD Global представила бюджетные смартфоны Nokia 3 и 5, работающие под управлением операционной...
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