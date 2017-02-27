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SpaceX объявила о полете двух туристов к Луне в 2018 году
28.02.2017 07:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Частная космическая компания SpaceX объявила о планах осуществить первый коммерческий полет вокруг Луны в конце 2018 года и отправить к спутнику Земли двух туристов. Сообщение об этом
В полете примут участие два туриста, их имена пока не разглашаются. По сообщению компании, они уже внесли большую часть оплаты за полет. Уже в этом году они начнут проходить необходимые медицинские тесты и тренировки.
Туристов к Луне доставит корабль Dragon 2 (Crew Dragon), на орбиту его выведет тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy. Это новые для SpaceX космические аппараты, сейчас они находятся на этапе разработки и тестирования. Первые полеты Dragon 2 и Falcon Heavy намечены на 2017 год.
Ранее глава SpaceX Илон Маск
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Частная космическая компания SpaceX объявила о планах осуществить первый коммерческий полет вокруг Луны в конце 2018 года и отправить к спутнику Земли двух туристов....
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