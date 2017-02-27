МИНСК, 28 фев — Sputnik. ПАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск", входящий в состав машиностроительного дивизиона Росатома — "Атомэнергомаш", сообщил об изготовлении четырех комплектов сепараторов-пароперегревателей для машинного зала второго энергоблока БелАЭС.

Как рассказали Sputnik в пресс-службе Атомэнергомаша, сепараторы предназначены для осушки и перегрева влажного пара, который поступает после цилиндра высокого давления турбины. Общий вес произведенной для строящейся в Гродненской области АЭС продукции составляет около 900 тонн.

"Срок службы оборудования — 50 лет", — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что технический проект и рабочую документацию разработали специалисты Департамента оборудования атомного машиностроения ПАО "ЗиО-Подольск". Также сотрудники этого предприятия осуществляют изготовление и шеф-монтаж оборудования.

Ранее на этом же предприятии были изготовлены и поставлены четыре комплекта СПП-1200 для энергоблока №1 Белорусской АЭС.

Белорусская АЭС, которая строится рядом с городом Островец в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым постфукусимским, нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.