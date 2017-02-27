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"Упавшая" накануне соцсеть "ВКонтакте" снова заработала
28.02.2017 08:45 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 фев — Sputnik. Социальная сеть "ВКонтакте", проблемы с работой которой наблюдались накануне, возобновила свою работу.
Сообщения о некорректной работе популярной на просторах бывшего СНГ соцсети
К утру вторника проблемы с просмотром файлов и проигрыванием треков уже решены.
Руководство соцсети не комментировало сбои в работе "ВКонтакте", однако по информации российских СМИ, проблемы были связаны с работой одного из системных доменов.
Сбой, который произошел накануне, стал первым крупным с мая 2016 года.
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Проблем с просмотром и загрузкой изображений и проигрыванием аудиотреков не наблюдается.
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