МИНСК, 28 фев — Sputnik. Социальная сеть "ВКонтакте", проблемы с работой которой наблюдались накануне, возобновила свою работу.

Сообщения о некорректной работе популярной на просторах бывшего СНГ соцсети появились накануне вечером — многие интернет-юзеры писали о том, что невозможно просмотреть изображения и слушать аудиофайлы.

К утру вторника проблемы с просмотром файлов и проигрыванием треков уже решены.

Руководство соцсети не комментировало сбои в работе "ВКонтакте", однако по информации российских СМИ, проблемы были связаны с работой одного из системных доменов.

Сбой, который произошел накануне, стал первым крупным с мая 2016 года.