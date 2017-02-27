МИНСК, 28 фев — Sputnik. Американская космическая корпорация SpaceX планирует запустить в полет вокруг Луны двух туристов в 2018 году, говорится в релизе компании.

С двумя изъявившими желание полететь к Луне частными лицами, имена которых не разглашаются, уже ведутся переговоры. В компании отметили, что эти люди уже внесли предоплату. Отмечается, что есть и другие заинтересованные в таком путешествии.

Планируется, что космический корабль Dragon Crew будет запущен к Международной космической станции во втором квартале будущего года. SpaceX намеревается осуществлять в будущем до четырех таких поездок в год.

Взлет туристов будет осуществляться с мыса Канаверал, в американском штате Флорида.

Ранее глава Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев заявлял, что Россия сможет предложить туристический полет вокруг Луны к 2021-2022 году.

Расстояние до естественного спутника Земли — Луны — составляет в среднем 384 467 километров. До нынешнего момента единственной программой, в рамках которой люди преодолевали земное притяжение и покидали низкую околоземную орбиту, остается американская программа "Аполлон". В 1969-1972 годах американские астронавты шесть раз успешно высаживались на поверхность Луны и возвращались на Землю.