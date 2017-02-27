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Xiaomi представила смартфон на собственном чипе за 218 долларов

28.02.2017 11:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Xiaomi представила процессор собственного производства Surge S1 и первый работающий на нем смартфон — Xiaomi Mi5C. Гаджет получил флагманский дизайн и невысокую цену.

Xiaomi представила смартфон на собственном чипе за 218 долларов
Изображение: gizmochina.com

Внешне новый Mi5C, несмотря на статус средне-бюджетного смартфона, выглядит как настоящий флагман. Он получил металлический корпус, толщина которого не превышает 7,09 мм, и сверхтонкие рамки вокруг дисплея шириной всего 1,66 мм. Сам дисплей может похвастаться Full HD-разрешением и диагональю в 5,15 дюймов.

Базируется устройство на новейшем чипе собственного производства Xiaomi — восьмиядерном Surge S1, который построен по 28-нм техпроцессу. Он оснащается четырьмя ядрами Cortex A53 на 2,2 ГГц и четырьмя такими же ядрами на 1,4 ГГц. Графический ускоритель — ARM Mali-T860.

Xiaomi представила смартфон на собственном чипе за 218 долларов
Изображение: gizmochina.com

В популярном синтетическом тесте производительности AnTuTu чип набирает 64 тысячи очков. Это выше показателей конкурирующих процессоров Qualcomm Snapdragon 625 и MediaTek Helio P20.

Гаджет также оснащен сканером отпечатков пальцев в механической кнопке «Домой», 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти и аккумулятором емкостью в 2860 мАч, который поддерживает технологию быстрой зарядки. Разрешение основной камеры в новинке — 12 Мп, фронтальной — 8 Мп. «Из коробки» работать смартфон будет на Android 7.1 Nougat.

Xiaomi представила смартфон на собственном чипе за 218 долларов
Изображение: gizmochina.com
Xiaomi представила смартфон на собственном чипе за 218 долларов
Изображение: gizmochina.com

Поставлять смартфон будет в трех цветах — золотом, черном и розовом. Старт продаж в Китае намечен на 3 марта, цена — 218 долларов США.

 
 
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Компания Xiaomi представила процессор собственного производства Surge S1 и первый работающий на нем смартфон — Xiaomi Mi5C. Гаджет получил флагманский дизайн и невысокую...

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