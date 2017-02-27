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"Луркоморье" в Беларуси заблокировали из-за мата
28.02.2017 11:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В выходные белорусские пользователи заметили, что интернет-энциклопедия «Луркоморье» (lurkmore.to) перестала быть доступна. В Министерстве информации уточнили причину блокировки.
— Распространялась недостоверная информация, плюс присутствовала нецензурная лексика, запрещенная для распространения в СМИ, — объяснил Юрий Бебешко, заместитель начальника управления правовой и кадровой работы Министерства информации.
Министерство вынесло решение о блокировке по обращению из Национальной библиотеки Беларуси. Согласно решению ведомства, блокировке подлежат все страницы ресурса, включая доступ по «защищенному» протоколу HTTPS.
Сайт попал в «Перечень блокируемых интернет-ресурсов», который формирует Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации. Этот перечень обязателен к исполнению всеми поставщиками интернет-услуг и мобильными операторами.
Первые сообщения о недоступности страниц энциклопедии
Напомним, интернет-сайт «Луркоморье» — это неформальная юмористическая интернет-энциклопедия на движке MediaWiki. Статьи «Луркоморья» написаны на жаргоне, состоящем из интернет-мемов, и в основном описывают явления, события и личностей, связанных с современной популярной культурой.
В России ресурс неоднократно включали в реестр запрещенных сайтов за пропаганду наркотиков и оскорбление религиозных чувств. В июне 2015 года создатели проекта объявили о его заморозке. В октябре 2016 года все страницы онлайн-энциклопедии были исключены из российского реестра блокировки.
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В выходные белорусские пользователи заметили, что интернет-энциклопедия «Луркоморье» (lurkmore.to) перестала быть доступна. В Министерстве информации уточнили...
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