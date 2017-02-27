На выходных прошла Открытая олимпиада Университета Иннополис для школьников по информатике. Победителем стал 11-классник из Витебска Артур Петуховский, подтвердили 42.TUT.BY организаторы соревнования.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В олимпиаде участвовали представители 12 стран и 21 региона России. Соревнования прошли на двух площадках: в Университете Иннополис (Россия) и в Компьютерной академии «ШАГ» (Минск).

В олимпиаде участвовали ученики 7−11 классов, которые прошли заочный отборочный этап. В отборе соревновались 3374 школьника из 56 стран.

Школьники решали классические олимпиадные задачи. Артур Петуховский из витебской Гимназии № 8 набрал самое большое количество баллов среди остальных участников — 457. В четырех из пяти заданий он набрал по 100 баллов из 100 возможных.

Официально победителями олимпиады семь участников, 18 — призёрами второй степени, 33 — призёрами третьей степени. Среди призеров оказались школьники из Южной Кореи, Украины, Казахстана, Венгрии, Польши, Республики Беларусь и России.

Победители соревнования смогут поступить в российские вузы без вступительных испытаний. Результаты олимпиады при поступлении могут быть засчитаны как максимальный балл за ЕГЭ по информатике.