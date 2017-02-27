Компания Raspberry Pi представила мини-компьютер Raspberry Pi Zero W, сообщает Engadget . Устройство стоит порядка 10 долларов США и оснащается Wi-Fi и Bluetooth-модулями.



Фото: engaget.com

Буква W в названии модели означает наличие модулей беспроводных интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth. Компьютер с похожими характеристиками уже есть в модельном ряду производителя — это Raspberry Pi 3 , но он существенно больше и стоит дороже.

Помимо наличия беспроводных интерфейсов Raspberry Pi Zero W практически ничем не отличается от своего предшественника — Raspberry Pi Zero. Он оснащен одноядерным процессором A Broadcom BCM2835 с тактовой частотой 1 ГГц, модулем оперативной памяти на 512MB, слотом для карт microSD, разъемом mini-HDMI для видео и разъемом Micro-USB для данных и питания.

Также компания представила специальный защитный чехол со сменными крышками, в который помещается сама плата. В продажу новинка поступает уже сегодня по цене в 10 долларов США.