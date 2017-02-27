﻿ Raspberry Pi представила компьютер за 10 долларов с Wi-Fi и Bluetooth. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Raspberry Pi представила компьютер за 10 долларов с Wi-Fi и Bluetooth

28.02.2017 14:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Raspberry Pi представила мини-компьютер Raspberry Pi Zero W, сообщает Engadget. Устройство стоит порядка 10 долларов США и оснащается Wi-Fi и Bluetooth-модулями.

Raspberry Pi представила компьютер за 10 долларов с Wi-Fi и Bluetooth
Фото: engaget.com

Буква W в названии модели означает наличие модулей беспроводных интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth. Компьютер с похожими характеристиками уже есть в модельном ряду производителя — это Raspberry Pi 3, но он существенно больше и стоит дороже.

Помимо наличия беспроводных интерфейсов Raspberry Pi Zero W практически ничем не отличается от своего предшественника — Raspberry Pi Zero. Он оснащен одноядерным процессором A Broadcom BCM2835 с тактовой частотой 1 ГГц, модулем оперативной памяти на 512MB, слотом для карт microSD, разъемом mini-HDMI для видео и разъемом Micro-USB для данных и питания.

Также компания представила специальный защитный чехол со сменными крышками, в который помещается сама плата. В продажу новинка поступает уже сегодня по цене в 10 долларов США.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Raspberry Pi представила мини-компьютер Raspberry Pi Zero W, сообщает

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Витебский школьник победил в международной олимпиаде по информатике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика