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Raspberry Pi представила компьютер за 10 долларов с Wi-Fi и Bluetooth
28.02.2017 14:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Raspberry Pi представила мини-компьютер Raspberry Pi Zero W, сообщает
Буква W в названии модели означает наличие модулей беспроводных интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth. Компьютер с похожими характеристиками уже есть в модельном ряду производителя — это
Помимо наличия беспроводных интерфейсов Raspberry Pi Zero W практически ничем не отличается от своего предшественника — Raspberry Pi Zero. Он оснащен одноядерным процессором A Broadcom BCM2835 с тактовой частотой 1 ГГц, модулем оперативной памяти на 512MB, слотом для карт microSD, разъемом mini-HDMI для видео и разъемом Micro-USB для данных и питания.
Также компания представила специальный защитный чехол со сменными крышками, в который помещается сама плата. В продажу новинка поступает уже сегодня по цене в 10 долларов США.
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Компания Raspberry Pi представила мини-компьютер Raspberry Pi Zero W, сообщает
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