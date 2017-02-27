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Sony представила флагманский смартфон XZ Premium с 4К-экраном
28.02.2017 14:37 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 фев — Sputnik. Японская компания Sony представила флагманский смартфон Xperia XZ Premium на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в Барселоне.
Дизайном новый флагман похож на все остальные модели японского производителя, однако "начинка" смартфона претерпела серьезные изменения — новинка получила процессор Qulcomm Snapdragon 835, четыре гигабайта оперативной и от 32 до 64 Гб встроенной памяти с поддержкой карточек microSD.
Главное нововведение — 5,5-дюймовый экран, позволяющий просматривать видео в формате 4К и новейший 19-мегапиксельный фотомодуль. Камера способна снимать видео с разрешением 1280 на 720 пикселей со скоростью 960 кадров в секунду.
Сканер отпечатка пальцев инженеры Sony разместили в кнопке включения/выключения питания.
Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 3200 мАч. Традиционно, мобильник защищен от попадания влаги.
Ожидается, что новинка появится в продаже летом текущего года.
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Главными нововведениями являются 4К-экран и камера, снимающая видео с разрешением 1280х720 со скоростью 960 кадров в секунду.
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