МИНСК, 28 фев — Sputnik. Японская компания Sony представила флагманский смартфон Xperia XZ Premium на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в Барселоне.

Дизайном новый флагман похож на все остальные модели японского производителя, однако "начинка" смартфона претерпела серьезные изменения — новинка получила процессор Qulcomm Snapdragon 835, четыре гигабайта оперативной и от 32 до 64 Гб встроенной памяти с поддержкой карточек microSD.

Главное нововведение — 5,5-дюймовый экран, позволяющий просматривать видео в формате 4К и новейший 19-мегапиксельный фотомодуль. Камера способна снимать видео с разрешением 1280 на 720 пикселей со скоростью 960 кадров в секунду.

Сканер отпечатка пальцев инженеры Sony разместили в кнопке включения/выключения питания.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 3200 мАч. Традиционно, мобильник защищен от попадания влаги.

Ожидается, что новинка появится в продаже летом текущего года.