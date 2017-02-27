Сложнейшая и рискованная операция на позвоночнике была проведен с помощью очков дополненной реальности Microsoft HoloLens.

Доктор Энрике Ламперт, хирург-ортопед Института ортопедии и травматологии Жарагуа-ду-Сул из Санта-Катарины в Бразилии вместе со своим партнером доктором Бруно Гоббато применил инновационное устройство во время операции по созданию «искусственного окостенения», при которой достигается полная неподвижность сустава. Здесь важно было установить винты для фиксации позвоночника в тех местах, где движение причиняло боль. Гарнитура стала гидом для хирургов, помогая более точно расположить винты, чтобы избежать повреждений нервов или разрушения импланта.

С помощью HoloLens команда визуализировала 3D-модель позвоночника пациента, созданную во время компьютерной томографии (КТ), которая включала в себя идеальное расположение винтов. Ученые отмечают, что HoloLens дешевле и доступнее, чем имплантационная КТ, доступная далеко не везде.

Хирурги говорят, что сейчас единственный вопрос — мощность устройства. У врачей появились вопросы к размерам, детализации и частоте кадров при генерации сложной модели. С другой стороны, им понравилось «ограниченное» поле зрения, поскольку оно позволяет одновременно следить за другими экранами, записями и элементами, не связанными с гарнитурой.