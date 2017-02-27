﻿ Microsoft HoloLens использовали во время операции на позвоночнике. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Microsoft HoloLens использовали во время операции на позвоночнике

28.02.2017 13:03 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Сложнейшая и рискованная операция на позвоночнике была проведен с помощью очков дополненной реальности Microsoft HoloLens.

Доктор Энрике Ламперт, хирург-ортопед Института ортопедии и травматологии Жарагуа-ду-Сул из Санта-Катарины в Бразилии вместе со своим партнером доктором Бруно Гоббато применил инновационное устройство во время операции по созданию «искусственного окостенения», при которой достигается полная неподвижность сустава. Здесь важно было установить винты для фиксации позвоночника в тех местах, где движение причиняло боль. Гарнитура стала гидом для хирургов, помогая более точно расположить винты, чтобы избежать повреждений нервов или разрушения импланта.

С помощью HoloLens команда визуализировала 3D-модель позвоночника пациента, созданную во время компьютерной томографии (КТ), которая включала в себя идеальное расположение винтов. Ученые отмечают, что HoloLens дешевле и доступнее, чем имплантационная КТ, доступная далеко не везде.

Хирурги говорят, что сейчас единственный вопрос — мощность устройства. У врачей появились вопросы к размерам, детализации и частоте кадров при генерации сложной модели. С другой стороны, им понравилось «ограниченное» поле зрения, поскольку оно позволяет одновременно следить за другими экранами, записями и элементами, не связанными с гарнитурой.

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сложнейшая и рискованная операция на позвоночнике была проведен с помощью очков дополненной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Витебский школьник победил в международной олимпиаде по информатике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика