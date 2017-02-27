Компания Samsung представила планшетный компьютер Galaxy Book, работающий под управлением операционной системы Windows 10.

Базовый Galaxy Book 10.6 имеет 10,6-дюймовый TFT-экран с разрешением 1920 х 1280 пикселей, процессор Intel Core m3 седьмого поколения, 4 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ встроенной расширяемой памяти и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Тыльной камеры у него нет.

Galaxy Book 12 оснащается 12-дюймовым Super AMOLED экраном с разрешением 2160 х 1440 пикселей, процессором Intel Core Core i5 седьмого поколения, 4/8 ГБ оперативной памяти, 128/256 твердотельным накопителем, 13- и 5-мегапиксельной камерами.





Оба планшета поддерживают обновленный стилус S Pen, располагают сканером отпечатков пальцев и портом USB-C (у старшей модели их два). Время автономной работы Galaxy Book 10.6 достигает 10 часов, а автономность Galaxy Book 12 находится на уровне 10,5 часов.

Цена и сроки начала поставок планшетов Galaxy Book будут объявлен позже.