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Смартфон Sony Xperia XZs снимает со скоростью 960 кадров в секунду
28.02.2017 15:19 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Sony представила смартфон Xperia XZs, оснащенный 19-мегаписельной камерой Motion Eye, которая позволяет снимать HD-видео со скоростью 960 кадров в секунду. Также устройство поддерживает функцию предиктивной съемки, которая делает и запоминает до четырех фотографий до спуска затвора. После съемки можно выбрать наиболее удачные снимки.
Xperia XZs располагает 5,2-дюймовым экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной памяти, 32/64 ГБ встроенной расширяемой памяти, 13-мегапиксельной камерой для селфи, водонепроницаемым металлическим корпусом, сканером отпечатков пальцев в кнопке Home и портом USB-C. Работает гаджет под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat, а питается от аккумуляторной батареи емкостью 2900 мАч с поддержкой быстрой зарядки.
Xperia XZs поступит в продажу в начале апреля 2017 года. Цена пока не объявлена.
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Компания Sony представила смартфон Xperia XZs, оснащенный 19-мегаписельной камерой Motion Eye, которая позволяет...
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