Компания Sony представила смартфон Xperia XZs, оснащенный 19-мегаписельной камерой Motion Eye, которая позволяет снимать HD-видео со скоростью 960 кадров в секунду. Также устройство поддерживает функцию предиктивной съемки, которая делает и запоминает до четырех фотографий до спуска затвора. После съемки можно выбрать наиболее удачные снимки.





Xperia XZs располагает 5,2-дюймовым экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной памяти, 32/64 ГБ встроенной расширяемой памяти, 13-мегапиксельной камерой для селфи, водонепроницаемым металлическим корпусом, сканером отпечатков пальцев в кнопке Home и портом USB-C. Работает гаджет под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat, а питается от аккумуляторной батареи емкостью 2900 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Xperia XZs поступит в продажу в начале апреля 2017 года. Цена пока не объявлена.