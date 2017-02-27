Компания Xiaomi представила собственный мобильный процессор Surge S1. Первым устройством на его основе стал смартфон Xiaomi Mi5C.

Surge S1 изготовлен по 28-нанометровому техпроцессу. Она имеет четыре ядра Cortex A53 с частотой 2,2 ГГц и такие же четыре ядра с частотой 1,4 ГГц. За графику отвечает ускоритель ARM Mali-T860. Производительность чипа в популярном тесте AnTuTu составляет 64 тысячи баллов, что выше показателей конкурирующих Qualcomm Snapdragon 625 и MediaTek Helio P20.





Xiaomi Mi5C располагает 5,15-дюймовым экраном с разрешением 1920 x 1080 пикселей, 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, 12- и 8-мегапиксельной камерами, металлическим корпусом и сканером отпечатков в кнопке Home. За работу устройства отвечает операционная система Android 7.1 Nougat, а питание обеспечивает аккумулятор емкостью 2860 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

В Китае Xiaomi Mi5C можно будет купить уже 3 марта по цене $218.