﻿ Xiaomi представила первый смартфон на базе собственного процессора. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Xiaomi представила первый смартфон на базе собственного процессора

28.02.2017 15:38 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания Xiaomi представила собственный мобильный процессор Surge S1. Первым устройством на его основе стал смартфон Xiaomi Mi5C.

Surge S1 изготовлен по 28-нанометровому техпроцессу. Она имеет четыре ядра Cortex A53 с частотой 2,2 ГГц и такие же четыре ядра с частотой 1,4 ГГц. За графику отвечает ускоритель ARM Mali-T860. Производительность чипа в популярном тесте AnTuTu составляет 64 тысячи баллов, что выше показателей конкурирующих Qualcomm Snapdragon 625 и MediaTek Helio P20.

Xiaomi представила первый смартфон на базе собственного процессора

Xiaomi Mi5C располагает 5,15-дюймовым экраном с разрешением 1920 x 1080 пикселей, 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, 12- и 8-мегапиксельной камерами, металлическим корпусом и сканером отпечатков в кнопке Home. За работу устройства отвечает операционная система Android 7.1 Nougat, а питание обеспечивает аккумулятор емкостью 2860 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

В Китае Xiaomi Mi5C можно будет купить уже 3 марта по цене $218.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Xiaomi представила собственный мобильный процессор Surge S1. Первым устройством на его основе...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
необычное устройство защищает сирийские танки от ракет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика