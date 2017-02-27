﻿ Sony Xperia XA1 и Xperia XA1 Ultra – недорогие смартфоны с хорошими камерами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Sony Xperia XA1 и Xperia XA1 Ultra – недорогие смартфоны с хорошими камерами

28.02.2017 16:51 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания Sony представила смартфоны среднего уровня Xperia XA1 и Xperia XA1 Ultra.

Xperia XA1 оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 x 720 пикселей, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P20 MTK6757, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной расширяемой флэш-памяти, 23-мегапиксельной тыльной камерой как у Xperia Z5 и 8-мегапиксельной дополнительной. Корпус устройства выполнен из пластика, а внутри него спрятана аккумуляторная батарея емкостью 2300 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Сканера отпечатков пальцев у данной модели нет.

Sony Xperia XA1 и Xperia XA1 Ultra – недорогие смартфоны с хорошими камерами

Xperia XA1 Ultra располагает 6-дюймовым экраном со скругленными кромками, разрешение которого составляет 1920 х 1080 пикселей. Также гаджет получил процессор MediaTek Helio P20 MTK6757, 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной расширяемой флэш-памяти, 23-мегапиксельную тыльную камеру и 16-мегапиксельную фронтальную с оптической стабилизацией и вспышкой. Сканера отпечатков пальцев не предусмотрено, зато есть порт USB-C.

Оба смартфона работают под управлением Android 7 Nougat. В продажу они поступят весной. Цена пока не объявлена.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Sony представила смартфоны среднего уровня Xperia XA1 и Xperia XA1 Ultra. Xperia XA1 оснащен 5-дюймовым...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Xiaomi представила первый смартфон на базе собственного процессора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика