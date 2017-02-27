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Sony Xperia XA1 и Xperia XA1 Ultra – недорогие смартфоны с хорошими камерами
28.02.2017 16:51 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Sony представила смартфоны среднего уровня Xperia XA1 и Xperia XA1 Ultra.
Xperia XA1 оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 x 720 пикселей, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P20 MTK6757, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной расширяемой флэш-памяти, 23-мегапиксельной тыльной камерой как у Xperia Z5 и 8-мегапиксельной дополнительной. Корпус устройства выполнен из пластика, а внутри него спрятана аккумуляторная батарея емкостью 2300 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Сканера отпечатков пальцев у данной модели нет.
Xperia XA1 Ultra располагает 6-дюймовым экраном со скругленными кромками, разрешение которого составляет 1920 х 1080 пикселей. Также гаджет получил процессор MediaTek Helio P20 MTK6757, 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной расширяемой флэш-памяти, 23-мегапиксельную тыльную камеру и 16-мегапиксельную фронтальную с оптической стабилизацией и вспышкой. Сканера отпечатков пальцев не предусмотрено, зато есть порт USB-C.
Оба смартфона работают под управлением Android 7 Nougat. В продажу они поступят весной. Цена пока не объявлена.
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Компания Sony представила смартфоны среднего уровня Xperia XA1 и Xperia XA1 Ultra. Xperia XA1 оснащен 5-дюймовым...
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